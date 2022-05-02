Украина получила почти 500 млн долларов для экономического восстановления

Украина получила почти 500 млн долларов для экономического восстановления

США, Норвегия и Австрия предоставили Украине почти 500 млн евро грантовых средств для экономического восстановления Украины.

Министр финансов Украины Сергей Марченко также сообщил, что в ближайшее время готовится привлечение очередной грантовой поддержки от США в объеме еще 500 млн долларов.

Об этом он написал в своем Фейсбуке.

"Начинаем неделю с положительных новостей на международном фронте. В Государственный бюджет Украины поступила дежурная часть грантовых средств от доноров Всемирного Банка, в рамках Программы Второго займа на политику развития в сфере экономического восстановления Украины", — отметил Марченко.

По его словам, США, Норвегии и Австрии предоставили Украине грант в 495 млн евро.

Напомним, президент Всемирного банка Дэвид Малпасс оценил физический ущерб украинским зданиям и инфраструктуре из-за вторжения России. Он достиг примерно 60 миллиардов долларов и будет расти дальше по продолжению войны.

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