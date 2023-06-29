Украина получит новый транш от МВФ в 890 млн долларов: что известно

В скором времени появится обновленный меморандум, где будут выписаны обязательства Украины и сроки.

Правление МВФ одобрило первый пересмотр программы расширенного финансирования Украины. Это означает, что скоро Украине должен прийти новый транш 890 млн долларов.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram 29 июня.

"Также будет либо завтра, либо уже на следующей неделе опубликован обновленный меморандум, где будут выписаны наши обязательства и сроки", — добавил он.

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Железняк отметил, что, несмотря на войну, экономика демонстрирует большую устойчивость, чем ожидалось, после резкого сокращения в 2022 году.

"Прогноз роста ВВП повышен до 1-3% в 2023 году: внутренний спрос восстанавливается, инфляция замедляется, а валютные резервы значительны на фоне стабильного валютного курса. Органы власти добились значительного прогресса в выполнении своих обязательств в рамках EFF при сложных обстоятельствах", – пишет он.

Нардеп добавил, что МВФ выдвигает ряд требований:

необходимость прочной базы налоговых поступлений (в том числе путем удержания от мер, которые могут подорвать налогооблагаемую базу);

поддержание постоянного снижения инфляции и стабильности обменного курса;

поддержание стабильности банковского сектора;

необходимость продвижения важных реформ в сфере управления и борьбы с коррупцией, в том числе возобновление деклараций, финансового мониторинга (AML);

усиление независимости САП.

Напомним, МВФ подверг критике закон, принятый Верховной Радой, о возвращении военным 30 тысяч гривен. Его назвали "несбалансированным".

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