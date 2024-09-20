Украина получит от Еврокомиссии ссуду на 35 млрд евро: на что пойдут средства

Европейская комиссия выделила Украине ссуду объемом в 35 миллиардов евро.

Об этом сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен сказала на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По ее словам, Украина получит ссуду "очень быстро".

"Сегодня Европейская комиссия одобрила предложения, которые позволят Европейскому Союзу одолжить 35 миллиардов евро из обязательства "Большой семерки". Это огромный шаг вперед. Мы убеждены, что предоставим этот заем Украине очень быстро ", — подчеркнула фон дер Ляен.

Она отметила, что заем поддержан поступлениями от замороженных российских активов.

"Это улучшит макрофинансовую стабильность Украины ", — подчеркнула фон дер Ляен.

Она уточнила, что Украина решит, как лучше использовать эти средства.

"Мы будем тратить прежде всего на энергетику, на защиту. Также на бомбомохранилища для детей в школах, садах, в университетах. Это большой для нас дефицит. И на оружие отечественного производства. Прежде всего на дроны и ракеты. Наши дальнобойные дроны сегодня поражают врага, и они дешевле, чем у наших партнеров», – подчеркнул Зеленский.

Напомним, военная помощь США поступает в Украину недостаточно быстро. В Вашингтоне эту проблему пытаются решить.

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