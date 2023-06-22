Украина получит от Всемирного Банка $500 млн: на что потратят средства

Всемирный банк стал одним из лидеров по мобилизации ресурсов для помощи Украине после начала полномасштабной войны.
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмигаль в рамках конференции по вопросам восстановления Украины в Лондоне, — говорится на сайте правительства.
«Сегодня мы подписали очередное Соглашение о привлечении финансирования в $500 млн от Великобритании из пакета помощи Украине на сумму $1,76 млрд. Помощь будет предоставлена при поддержке США, Великобритании и Финляндии», — заявил глава правительства.
По его словам, средства будут направлены на зарплаты спасателей и учителей, выплату пенсий, поддержку малообеспеченных семей, детей с инвалидностью, внутриперемещенных лиц, одиноких матерей, а также на оплату медицинских услуг по программе медицинских гарантий.
Денис Шмигаль поблагодарил партнеров за этот шаг солидарности.
Ранее стало известно, что Всемирный банк мобилизует дополнительные $4,5 миллиарда в поддержку Украины.
А также ранее Всемирный банк предоставил Украине 60 млн долларов займа.
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