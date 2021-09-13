Украина получит от Всемирного банка более 400 млн долларов: на какие цели будут потрачены средства

Украина получит от Всемирного банка более 400 млн долларов: на какие цели будут потрачены средства

Международный банк реконструкции и развития согласовал Украины два кредита.

Украина и Международный банк реконструкции и развития (МБРР), входящий в группу Всемирного банка, подписали два кредитных соглашения на общую сумму 411 млн долларов США.

Об этом в понедельник, 13 сентября, сообщили в пресс-службе Кабмина.

Согласно условиям первого соглашения, в котором, кроме МБРР, кредитором фигурирует Фонд чистых технологий, кредитные средства должны быть потрачены, в частности, на внедрение новых технологий на ЧАО "Укргидроэнерго". Здесь запланировано построить 197 МВт литий-ионных систем накопления энергии и установить солнечные фотоэлектрические станции для питания собственных нужд и для зарядки систем накопления. Общий объем займа составит 211 млн долларов.

Также читайте Украина получила 2,7 миллиарда долларов от МВФ

Второе соглашение заключено на сумму 200 млн долларов. Эти средства будут тратить на модернизацию оборудования, закупку лабораторий, некоторые ремонты высших учебных заведений, цифровую инфраструктуру для дистанционного обучения в рамках проекта "Совершенствование высшего образования в Украине ради результатов". В частности, планируется провести модернизацию автоматизированной системы управления высшим образованием, ввести национальный опрос студентов и единую электронную систему конкурсного государственного финансирования научных исследований и разработок и тому подобное.

Напомним, ранее в Национальном банке Украины предположили, что сумма второго транша по программе stand-by от Международного валютного фонда (МВФ) для Украины может составлять более 700 млн долларов.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку