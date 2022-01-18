Украина попала в топ-25 стран по росту зарплат: сколько зарабатывают в мире

Украина попала в топ-25 стран по росту зарплат: сколько зарабатывают в мире

Впрочем, на минимальный продуктовый набор в Украине нужно потратить 36% минимальной заработной платы.

Аналитики исследовали, как в 2021 году изменилась минимальная зарплата в 64 странах мира. Украина оказалась на 25 месте этого рейтинга.

Результаты исследования были опубликованы на сайте Picodi.com.

Поскольку в каждой стране свои особенности налогообложения, исследователи рассматривали суммы, которые работник получает "чистыми" на руки.

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В Украине от 1 декабря 2021 года "чистый" размер минимальной зарплаты с вычетом налогов увеличился на 8,3% — с 4830 грн до 5233 грн ($196). По сравнению с соседними странами – это посредственный рост, хуже ситуация только в Молдове.

В Польше "минималка" выросла на 14,6% (11-е место рейтинга), в Венгрии – на 24,2% (6-е место), в Беларуси – на 14,3% (13-е место), а в Молдове – на 0,7% (54-е место).

Больше всего минимальная зарплата в 2021 году выросла в Черногории – на 102% от 256$ до 514$ "на руки". Значительный рост зафиксирован также в Аргентине (55%), Турции (50%), Казахстане (41%) и Саудовской Аравии (33,3%).

Совершенно не изменился минимальный заработок в 10 странах, среди которых Израиль, Армения, Филиппины, Перу и Нигерия.

picodi.com

Исследователи также выяснили, как в 2021 году изменилась покупательная способность работников, получающих минимальную зарплату.

По подсчетам экспертов, на минимальный продуктовый набор в Украине следует потратить 36% минимальной заработной платы. С таким показателем Украина занимает 47 место среди 64 стран, не значительно опережая Бразилию, Молдову и Беларусь.

Худшее соотношение цены продуктовой корзины к местной минимальной оплате труда в России, Казахстане и Индии, где на продовольствие нужно потратить почти ползарплаты. Самая лучшая ситуация – в Великобритании, Ирландии и Австралии, где этот показатель колеблется от 6,6% до 7,3%.

Напомним, руководитель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков на протяжении 2021 года заработал более 3 миллионов гривен — это почти в 10 раз больше, чем президент Украины Владимир Зеленский.

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