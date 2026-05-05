В первом квартале 2026 года реальный валовой внутренний продукт Украины снизился на 0,7% по сравнению с предыдущим кварталом (с учетом сезонного фактора) и на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

Полные предварительные данные о ВВП за I квартал 2026 года будут обнародованы Госстатом в июне 2026 года.

Доктор экономических наук Андрей Длигач назвал падение ВВП Украины сигналом об угрозе стагнации и отметил, что нынешняя экономическая модель обновления требует значительно более высоких темпов роста. Также эксперт добавил, что в Украине сейчас около 10,5 млн работающих, из них более 5,5 млн тесно связаны с госсектором (государственная служба, госкомпании, университеты и другие подчиненные структуры), а еще около 2 млн — самозанятые ФЛП.

«У нас мизер работающих людей, мы потеряли по меньшей мере 2 млн работающих», — отметил в эфире программы «Вечір.LIVE» доктор экономических наук Андрей Длигач.

Чтобы перейти от режима выживания к устойчивому развитию, Длигач считает необходимым достигать в Украине ежегодного прироста ВВП на уровне 5-6%.

Эксперт говорит о необходимости создавать 200-300 тыс. новых рабочих мест ежегодно, или до 400-500 тыс., если принимать во внимание влияние инвестиционной автоматизации.

Выход из экономического кризиса

В целом, по словам специалиста, речь идет о масштабном перезапуске рынка труда, модернизации хозяйственной модели и переводе экономики из статуса «экономики переживания» на траекторию сбалансированного роста.

Между тем Нацбанк ухудшил прогноз ВВП в 2026 году. В то же время НБУ надеется, что внешняя помощь позволит финансировать дефицит бюджета и поддерживать международные резервы на высоком уровне: 60-67 млрд долларов в течение 2026-2028 годов, поэтому регулятор сможет поддерживать курс гривны.

