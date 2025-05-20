Украина потеряла половину урожая черешни и вишни: насколько вырастут цены

Вишня и черешня в 2025 году станут дефицитными и дорогими

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Весенние заморозки в Украине уничтожили половину урожая черешни и вишни, в других странах-поставщиках потери составляют до 90%.

Заморозки в апреле 2025 года нанесли серьезный удар по урожаю черешни и вишни в странах Восточной Европы и Турции, сообщают аналитики EastFruit.

Экономист инвестиционного департамента ФАО Андрей Ярмак отметил, что одной из проблем, которая негативно повлияет на урожай черешен и вишен, является сокращение площадей под этими культурами в странах Евросоюза.

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«Поскольку риски выращивания черешни постоянно растут в связи с частыми потерями урожая от заморозков, старые плантации постепенно выкорчевываются и не заменяются новыми», — подчеркнул Ярмак.

Аналитики EastFruit отмечают, что, по предварительным оценкам, около 45-55% урожая черешни в Украине было потеряно, прежде всего, в южных регионах, где сосредоточено производство. В центральных регионах потери были даже выше, но там площади черешни меньше. Что касается вишен, то ущерб оценивается в 35-50%, преимущественно в северных регионах страны.

«Украина и так в основном зависит от импорта черешни после оккупации российскими агрессорами традиционных регионов выращивания этих фруктов и фактического уничтожения основной части плантаций. Поэтому цены на черешню в этом году в Украине будут еще выше обычного», — прогнозируют специалисты.

Значительные потери урожая прогнозируются и в других странах-поставщиках черешен и вишен, в частности:

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Польша — потери черешни и вишни до 80% в некоторых регионах, средний уровень потерь — 50–55%;

Турция — весенние морозы уничтожили до 70% урожая, поэтому экспортные цены на ягоды могут вырасти на 75%;

Венгрия — от заморозков пострадали до 90% фруктовых хозяйств, а урожай черешни упал на 80–90%;

Румыния — снижение урожая вишни и черешни на 70-80%;

Молдова — по предварительным оценкам, потеряно 30-40% урожая, хотя в отдельных регионах до 100%.

Специалисты считают, что Узбекистан может частично компенсировать дефицит вишен и черешен, но в этом году больших поставок из этой страны в Украину не ожидается из-за сложной логистики на фоне войны и высоких цен в россии, куда выгоднее продавать.

Таким образом, аналитики проекта отмечают, что черешня и вишня в 2025 году станут дефицитными и дорогими.

Ранее ТСН.ua писал о том, как заморозки повлияют на урожайность.