Украина повысит плату за транзит российской нефти из-за атак России — Bloomberg

В НАК "Нефтегаз Украины" пока не подтвердили эту информацию

Украина планирует в следующем году повысить плату за транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба" в соседние страны из-за атак Москвы на энергосистему страны.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на письмо "Укртранснефти" к российской "Транснефти".

По информации издания, украинская сторона отмечает рост расходов на организацию безопасных условий труда персонала и охрану объектов.

Так, тарифы на транспортировку сырой нефти в Венгрию и Словакию повысят на 2,10 евро за тонну до 13,60 евро с 1 января 2023 года. Плата также была повышена в апреле, в результате чего общий рост в годовом исчислении составил 51%.

"Транснефть" не ответила на просьбу о комментарии. В НАК "Нефтегаз Украины" также отказались от комментариев.

Позже "Транснефть" подтвердила российскому "ТАСС", что получило письмо от "Укртранснафты" и изучает его.

Нефтепровод "Дружба": что известно

Нефтепровод "Дружба" — крупнейший в мире нефтепровод. Его построили для транспортировки нефти из России в страны Центральной и Западной Европы. В Беларуси нефтепровод разветвляется на две ветви: северную (через Беларусь в Польшу и Германию) и южную (через Украину в Чехию, Словакию и Венгрию).

Напомним, что 15 ноября поставки российской нефти в Восточную Европу из-за нефтепровода "Дружба" были остановлены на сутки из-за массового обстрела РФ. Из-за этого премьер-министр Венгрии Орбан созвал заседание Совета обороны.

Ранее в Bloomberg сообщалось, что Россия теряет 90% своего ключевого европейского рынка нефти перед введением санкций.

По информации The Times, Великобритания продолжает импортировать российскую нефть, используя разные схемы и лазейки.

Страны G7 установят предел цен на российскую нефть до 5 декабря.

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