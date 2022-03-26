Украина предложила Европе свои ПХГ для хранения стратегического запаса газа

Украина предложила Европе свои ПХГ для хранения стратегического запаса газа

У Украины есть значительные мощности для хранения природного газа.

Европейские государства будут работать над созданием платформы для совместной закупки газа. Украинские ПХГ готовы принять стратегический запас европейского газа.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко, ссылаясь на выводы по результатам заседания Европейского совета 24-25 марта.

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Европа инициирует создание механизмов солидарности и компенсации для закупок энергоресурсов, чтобы не зависеть от их поставки из РФ.

В инициативе Регионального энергетического партнерства (RESP) Украина предлагает использовать эти ПХГ для создания стратегического запаса газа для европейских стран.

"Совместная закупка газа и его хранение в украинских газохранилищах позволит избавиться от диктата государства-террориста и обеспечить надежные поставки энергоресурса для всего европейского континента", — сказал Галущенко.

Ранее стало известно, что европейские лидеры обсудят меры по уменьшению влияния высоких цен на энергоносители для потребителей как следствие войны России против Украины.

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