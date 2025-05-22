Украина предложила Евросоюзу финансировать ВСУ: министр сделал заявление

Министр финансов Украины рассказал о встречах с министрами финансов Канады и Германии и МВФ Фото: Sergii Marchenko

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В ходе встреч с министрами финансов Канады и Германии руководством МВФ украинский Минфин очертил пути обеспечения финансовых потребностей Украины на 2026 год.

Об этом говорилось в сообщении министра финансов Украины Сергея Марченко 22 мая.

Завершаем работу на полях встреч финансового блока G7 в Канаде. Насыщенная адженда: встречи с министрами финансов Канады и Германии, руководством МВФ, обсуждение восстановления и инвестиционного потенциала Украины с бизнесом Канады, и, конечно, уже традиционное участие в сессии G7, посвященной вопросам Украины», — написал он.

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Марченко отметил, что получил сигнал от союзников о поддержке.

«Очень важно, получил четкие сигналы — поддержка Украины будет продолжаться. Ключевая тема, которую поднимали с партнерами — пути обеспечения финансовых потребностей Украины на 2026 год», — сообщил он.

По словам министра, стало известно, что продолжается диалог о возможности интеграции украинского военного потенциала в оборонную систему Европы.

«Уверен, что такое решение имеет ряд стратегических преимуществ для Украины, в том числе сохранение финансовой стабильности в 2026 году и в дальнейшем, а для ЕС — обезопасение от потенциальной российской агрессии. Ведь у украинской армии есть весь необходимый для этого опыт», — сказал он.

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«Что мы предлагаем: участие партнеров в финансировании украинских вооруженных сил и соответственно интеграцию украинской армии в оборонную систему Европы», — сообщил Марченко.

По его словам, расходы на обеспечение украинских вооруженных сил по безопасности Европы составят небольшую долю ВВП ЕС. Она может быть распределена между странами, готовыми присоединиться к инициативе, и включена в расчет оборонных расходов в соответствии с обязательствами этих стран перед НАТО.

«Учитывая военные риски, Европа уже ищет пути укрепления обороны, в частности, из-за увеличения численности военного персонала. Но развитие подобного потенциала потребует лет и значительных ресурсов. Интеграция украинских вооруженных сил — действенное решение, имеющее экономические преимущества для стран-партнеров», — объяснил министр.

Он также подчеркнул, что поддержка Украины является инвестицией в стабильность Европы.

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