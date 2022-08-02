Категория
Деньги
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Украина предложила Ливану купить зерно, которое украли российские оккупанты и перевозили на сирийском судне

Дата публикации
Просмотры
5486
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Украина предложила Ливану купить зерно, которое украли российские оккупанты и перевозили на сирийском судне

Фото: ТСН.ua

Украина предложила Ливану купить украденное украинское зерно.

Недавно эта страна арестовала сирийское судно, загруженное украденным российскими оккупантами зерном из Украины.

Об этом сообщает посольство Украины в Ливане.

В посольстве Украины в Ливане подчеркнули, что продажа украденного украинского зерна согласована с его реальными владельцами. Украина предлагает Ливану купить зерно по низким ценам.

"По согласованию с владельцами продукции в Украине на борту Laodicea, а также во избежание порчи награбленного зерна и хранения его в Ливане посольство Украины предоставило предложение правительству Ливана приобрести вышеупомянутые товары по таким ценам: мука пшеничная 350 долларов за тонну, ячмень 180 долларов за тонну", — говорится в сообщении украинского посольства.

Напомним, в Ливан, в порт Триполи, 27 июля зашло сирийское судно, которое было загружено ячменем, вывезенным с оккупированных территорий Украины. Эта страна арестовала судно, чтобы установить происхождение зерна.

Также в Стамбул пришло первое судно с украинской кукурузой. Там его должны осмотреть российские и украинские чиновники, после чего судно отплывет в Ливан.

Читайте также:

Зеленский: первое судно с украинским зерном дошло до Босфора - обращение за 2 августа

Зеленский: первое судно с украинским зерном дошло до Босфора - обращение за 2 августа
Следующая публикация