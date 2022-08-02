Украина предложила Ливану купить зерно, которое украли российские оккупанты и перевозили на сирийском судне

Недавно эта страна арестовала сирийское судно, загруженное украденным российскими оккупантами зерном из Украины.

Об этом сообщает посольство Украины в Ливане.

В посольстве Украины в Ливане подчеркнули, что продажа украденного украинского зерна согласована с его реальными владельцами. Украина предлагает Ливану купить зерно по низким ценам.

"По согласованию с владельцами продукции в Украине на борту Laodicea, а также во избежание порчи награбленного зерна и хранения его в Ливане посольство Украины предоставило предложение правительству Ливана приобрести вышеупомянутые товары по таким ценам: мука пшеничная 350 долларов за тонну, ячмень 180 долларов за тонну", — говорится в сообщении украинского посольства.

بالاتفاق مع مالكي المنتجات في أوكرانيا على متن السفينة لاوديسيا،وبهدف تحاشي فساد الحبوب المسروقة ولأجل إبقائها في لبنان، قدمت سفارة أوكرانيا عرضًا للحكومة اللبنانية لشراء المنتجات المذكورة بالاسعار التالية:

دقيق القمح 350$ للطن

الشعير 180$ للطن.

الأسعار أقل مرتين من أسعار السوق. — UKR_Emb in Lebanon (@UKRinLBN) August 2, 2022

Напомним, в Ливан, в порт Триполи, 27 июля зашло сирийское судно, которое было загружено ячменем, вывезенным с оккупированных территорий Украины. Эта страна арестовала судно, чтобы установить происхождение зерна.

Также в Стамбул пришло первое судно с украинской кукурузой. Там его должны осмотреть российские и украинские чиновники, после чего судно отплывет в Ливан.

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