Украина прекращает часть транзита газа в Европу из-за российских оккупантов

Украина 11 мая прекращает транзит газа в Европу через ГИС "Сохрановка" и пограничную компрессорную станцию "Новопсков".

Это произошло из-за того, что газоизмерительная и компрессорная станции сейчас находятся на захваченной россиянами территории.

Об этом сообщает Оператор ГТС.

Оператор газотранспортной системы Украины отмечает, что в настоящее время Украина не может контролировать дальнейшие поставки газа и осуществлять оперативно-технологический контроль.

В ГТС Украины отметили, что вмешательство оккупационных сил в технологические процессы, изменения режимов работы объектов ГТС, включая несанкционированные отборы газа из транзитного потока, поставили под угрозу стабильность и безопасность работы всей украинской газотранспортной системы.

"Следовательно с 07:00 11 мая 2022 года прием газа в ГТС Украины в физической точке соединения "Сохрановка" осуществляться не будет. Для выполнения транзитных обязательств перед европейскими партнерами в полном объеме и согласно условиям договора возможен временный перенос недоступных мощностей с физической точки соединения "Сохрановка" на физическую точку соединения "Суджа", расположенной на контролируемой Украиной территории", — говорится в сообщении.

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