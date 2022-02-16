Украина прекратила транзит минудобрений с подсанкционного "Беларуськалия", Минск обещает симметричный ответ

Запрет касается также перевозки импорта в "УЗ" и транзита по территории "УЗ".

"Укрзализныця" с 16 февраля приостанавливает транзит белорусских минеральных удобрений на неопределенный срок.

Об этом сообщается на сайте компании.

Речь идет о запрете железнодорожных транзитных перевозок минеральных удобрений в Словакию, Венгрию, Австрию, Польшу, Чехию, Румынию, страны СНГ и Балтию.

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Отмечается, что запрет касается также перевозки импорта в "УЗ" и транзита по территории "УЗ".

Ограничения касаются минеральных удобрений продукции предприятий "Беларуськалий" и "Белорусская калийная компания".

В свою очередь министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей на пресс-конференции в Минске заявил, что Беларусь готовит ответные меры против Украины, пишет российский "Интерфакс".

"Мы тщательно анализируем обстановку и будем принимать адекватные шаги. Мы будем исходить из того, чтобы это не нанесло вреда нашим национальным экономическим интересам", — заявил он.

Напомним:

В августе 2021 года "Беларуськалий" попал под санкции Соединенных Штатов через год после спорных президентских выборов, на которых Александр Лукашенко заявил о победе. Запрет вступил в силу 8 декабря, но белорусский поташ продолжили транспортировать из-за наличия действующего контракта и предоплаты на ближайшие месяцы.

После этого Литва прекратила транзит минудобрений подсанкционного "Беларуськалий". В январе 2022 года правительство Литвы постановило, что контракт должен быть расторгнут с 1 февраля. Литовская комиссия по мониторингу стратегических отраслей признала, что контракт железной дороги с "Беларуськалием" представляет угрозу национальной безопасности.

"Беларуськалий" уже обжаловал в литовском суде эти решения.

В свою очередь Беларусь с 7 февраля вводит запрет на железнодорожный транзит нефтепродуктов, химических и минеральных удобрений, загруженных на станциях "Литовских железных дорог".

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