Украина присоединится к роуминговому пространству ЕС и к единой зоне платежей: что это значит

Украина присоединится к роуминговому пространству ЕС и к единой зоне платежей: что это значит

Скоро звонить между ЕС и Украиной можно будет без дополнительных расходов, а переводы в евро будут без комиссий.

Кабинет министров готовит два важных проекта интеграции: присоединение Украины к роуминговому пространству ЕС и к единой зоне платежей в европейской валюте SEPA.

Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмигаль на заседании правительства 24 мая.

По его словам, правительство эти проекты "активно продвигает и планирует вскоре выйти на результат"

Шмигаль пояснил, что присоединение Украины к роуминговому пространству ЕС позволит совершать звонки между ЕС и Украиной без дополнительных расходов, а также позволит украинцам пользоваться мобильным интернетом по домашним тарифам.

Присоединение Украины к Единой зоне платежей может состояться уже летом и позволит делать переводы в евро без комиссий.

Ранее Денис Шмигаль рассказал, как Украина поможет Европе отказаться от российского угля и снизить потребление газа.

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