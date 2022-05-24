Украина присоединится к роуминговому пространству ЕС и к единой зоне платежей: что это значит

Скоро звонить между ЕС и Украиной можно будет без дополнительных расходов, а переводы в евро будут без комиссий.
Кабинет министров готовит два важных проекта интеграции: присоединение Украины к роуминговому пространству ЕС и к единой зоне платежей в европейской валюте SEPA.
Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмигаль на заседании правительства 24 мая.
По его словам, правительство эти проекты "активно продвигает и планирует вскоре выйти на результат"
Шмигаль пояснил, что присоединение Украины к роуминговому пространству ЕС позволит совершать звонки между ЕС и Украиной без дополнительных расходов, а также позволит украинцам пользоваться мобильным интернетом по домашним тарифам.
Присоединение Украины к Единой зоне платежей может состояться уже летом и позволит делать переводы в евро без комиссий.
Ранее Денис Шмигаль рассказал, как Украина поможет Европе отказаться от российского угля и снизить потребление газа.
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