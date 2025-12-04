Украина продала газовое месторождение за 110 млн. гривен: средства пойдут в фонд США

Украина продала лицензию на газовое месторождение

В Украине с шестой попытки на аукционе продали специальное разрешение на разработку находящейся на Львовщине Любинецкой нефтегазовой площади.

Об этом сообщает NADRA.INFO со ссылкой на данные площадки UBIZ.ua, а также говорится на сайте Prozorro.

Любинецкую площадь продали по цене более 110 млн грн (без НДС), вдвое выше стартовой цены. Любинецкая площадь расположена в Стрыйском и Дрогобычском районах Львовской области, общая площадь участка недр — 83,87 кв. км. Здесь можно добывать природный газ, нефть, газ растворенный в нефти, конденсат. Срок пользования — 20 лет.

В Госгеонадрах отмечают, что средства от продажи спецразрешения поступят в государственный бюджет и наполнят Американско-Украинский инвестиционный фонд восстановления в соответствии с международными обязательствами Украины.

Напомним, Верховная Рада Украины 8 мая ратифицировала соглашение о недрах, которое предусматривает экономическое партнерство между Украиной и США.

Ранее в NYT рассказали, что соглашение о ископаемых между Украиной и США начало реализовываться.