Украина продала Молдове первые 500 тысяч кубометров газа: тендер на транспортировку выиграл "Нафтогаз"

По какой цене, не сообщается.

Украина будет продавать Молдове, которая ввела режим чрезвычайного положения в сфере энергетики на 30 дней, газ. Так, НАК "Нафтогаз" протранспортирует туда первые 500 тысяч кубометров.

Как сообщили в компании, "Нафтогаз" выиграл первый тендер на поставку газа в Молдову.

"Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" выиграла первый тендер на поставку газа молдавской государственной компании S.A. " Energocom", согласно которому уже сегодня, 29 октября, будет протранспортировано 500 тысяч кубометров газа. Контракт на поставку этой партии газа оформлен как дополнительный договор к рамочному соглашению между НАК "Нафтогаз Украины" и S.A. " Energocom"", — говорится в сообщении.

Следует отметить, что недавно у Молдовы закончился контракт с российским "Газпромом". Правительство республики пыталось договориться о новом соглашении, но российская компания резко подняла "ценник". Из-за газового ультиматума и нехватки голубого топлива наши соседи оказались в кризисной ситуации и объявили чрезвычайное положение в энергетике.

Напомним, ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о предоставлении помощи по поставкам газа Молдове в случае такой необходимости. Правительство Молдовы ввело режим чрезвычайного положения в сфере энергетики на 30 дней. Режим ЧС начал действовать в стране с 22 октября.

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