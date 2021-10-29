Украина продала Молдове первые 500 тысяч кубометров газа: тендер на транспортировку выиграл "Нафтогаз"

По какой цене, не сообщается.
Украина будет продавать Молдове, которая ввела режим чрезвычайного положения в сфере энергетики на 30 дней, газ. Так, НАК "Нафтогаз" протранспортирует туда первые 500 тысяч кубометров.
Как сообщили в компании, "Нафтогаз" выиграл первый тендер на поставку газа в Молдову.
"Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" выиграла первый тендер на поставку газа молдавской государственной компании S.A. "Energocom", согласно которому уже сегодня, 29 октября, будет протранспортировано 500 тысяч кубометров газа. Контракт на поставку этой партии газа оформлен как дополнительный договор к рамочному соглашению между НАК "Нафтогаз Украины" и S.A. "Energocom"", — говорится в сообщении.
Следует отметить, что недавно у Молдовы закончился контракт с российским "Газпромом". Правительство республики пыталось договориться о новом соглашении, но российская компания резко подняла "ценник". Из-за газового ультиматума и нехватки голубого топлива наши соседи оказались в кризисной ситуации и объявили чрезвычайное положение в энергетике.
Напомним, ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о предоставлении помощи по поставкам газа Молдове в случае такой необходимости. Правительство Молдовы ввело режим чрезвычайного положения в сфере энергетики на 30 дней. Режим ЧС начал действовать в стране с 22 октября.