Украина просит 300 миллиардов долларов на военную помощь: что говорят в США

Принимет ли Вашингтон решение в пользу Киева – пока неизвестно.

Украина обратилась в администрацию президента США Дональда Трампа с просьбой разрешить использовать замороженные российские активы на сумму 300 миллиардов долларов для закупки американского оружия.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников, знакомых с ситуацией.

По данным издания, идея обсуждалась на встречах представителей Украины, ее союзников и американских чиновников. Один из источников утверждает, что предложение даже непосредственно озвучили Дональду Трампу, но нет никаких признаков, что президент США поддерживает эту идею.

Российские активы были заморожены после начала полномасштабного вторжения в 2022 году. Они хранятся в расчетном доме Euroclear в Европе.

Ранее G7 и Евросоюз использовали только доходы от санкционных активов, чтобы предоставить Украине 50 миллиардов долларов кредитов. Некоторые европейские страны снова подняли вопрос полной конфискации активов, но в Европе нет единой позиции.

В частности, Германия, Люксембург и Бельгия выступают против конфискации, ведь это может повлиять на финансовую устойчивость и создать юридические риски.

Москва уже заявила, что в случае конфискации замороженных активов примет жесткие меры. По данным российских СМИ, Кремль разработал порядок ареста иностранного имущества на территории РФ.

Несмотря на риски, украинские официальные лица считают, что использование этих средств является логическим решением. Ведь Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Украина сама должна оплачивать военную помощь США.

Юристы также отмечают, что активы РФ могут быть засчитаны в качестве компенсации будущих убытков, которые Россия должна возместить Украине.

Напомним, президент Дональд Трамп перевернул трехлетнюю политику США по Украине, заявив, что он и российский диктатор Владимир Путин договорились начать переговоры о прекращении войны.

Читайте также: