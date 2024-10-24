Украина провалила политику по поддержке ВПЛ, люди возвращаются в оккупацию — депутат

Люди не хотят жить в нищете без государственной поддержки в Украине.

Государственная политика в сфере поддержки внутриперемещенных лиц полностью провалена, поэтому все больше украинцев возвращаются на временно оккупированные РФ территории.

Об этом заявила глава партии "Слуга Народа" Елена Шуляк.

"Фактически государственная политика в вопросе поддержки ВПЛ полностью провалена", — написала Шуляк.

Она объяснила, что внутриперемещенных лиц становится меньше не потому, что они обретают новый дом на подконтрольной Украине территории.

"Они просто возвращаются в оккупацию. Делают свой трудный выбор, оказываясь перед дилеммой: жить в условиях оккупации или в нищете без поддержки государства — они возвращаются на ВОТ", — отметила Шуляк.

По ее словам, главная и базовая потребность ВПЛ — собственное жилье, с чем должны помогать две государственные программы.

Помощь для граждан, проживающих в Украине и имеющих статус внутренне перемещенных лиц, составляет:

для лиц с инвалидностью и детей — 3000 грн

для других лиц — 2000 грн

Кто из ВПЛ может потерять выплаты осенью

Чтобы понять, что семьи продолжают соответствовать нормам действующего постановления (или порядка получения выплат), государство через управление социальной защиты в течение месяца проверит, не изменилось ли существенно финансово-имущественное положение этих семей.

Выплаты могут потерять:

граждане, находящиеся за границей более 30 календарных дней без обоснованных и документально подтвержденных причин

ВПЛ, которые приобрели квартиру, дом или участок на сумму более 100 000 грн (кроме жилья, полученного за счет государственного или местного бюджета)

приобрели новое транспортное средство, от года выпуска которого прошло менее 5 лет (кроме авто, которые были приобретены волонтерами и переданы на нужды ВСУ)

имеют собственное жилье площадью более 13,65 кв. м на одного члена семьи на территориях, где не ведутся активные (возможные) боевые действия или не оккупированные

приобрели иностранную валюту на общую сумму более 100 000 грн (кроме валюты, полученной от благотворительных организаций или приобретенной для оплаты медицинских, социальных, образовательных услуг), а также банковские металлы

имеют на депозитном банковском счету средства на общую сумму более 100 000 грн.

Критерии для получения права на выплату также не изменились: они остаются такими же, как были при переназначении помощи для семей, которые обращались с заявлениями от марта 2024 года.

Напомним, в Украине изменили правила для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). В частности, правительство урегулировало вопрос о недопущении выселения уязвимых категорий ВПЛ из жилья для временного проживания.

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