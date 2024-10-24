Украина провалила политику по поддержке ВПЛ, люди возвращаются в оккупацию — депутат

Люди не хотят жить в нищете без государственной поддержки в Украине.
Государственная политика в сфере поддержки внутриперемещенных лиц полностью провалена, поэтому все больше украинцев возвращаются на временно оккупированные РФ территории.
Об этом заявила глава партии "Слуга Народа" Елена Шуляк.
"Фактически государственная политика в вопросе поддержки ВПЛ полностью провалена", — написала Шуляк.
Она объяснила, что внутриперемещенных лиц становится меньше не потому, что они обретают новый дом на подконтрольной Украине территории.
"Они просто возвращаются в оккупацию. Делают свой трудный выбор, оказываясь перед дилеммой: жить в условиях оккупации или в нищете без поддержки государства — они возвращаются на ВОТ", — отметила Шуляк.
По ее словам, главная и базовая потребность ВПЛ — собственное жилье, с чем должны помогать две государственные программы.
Помощь для граждан, проживающих в Украине и имеющих статус внутренне перемещенных лиц, составляет:
- для лиц с инвалидностью и детей — 3000 грн
- для других лиц — 2000 грн
Кто из ВПЛ может потерять выплаты осенью
Чтобы понять, что семьи продолжают соответствовать нормам действующего постановления (или порядка получения выплат), государство через управление социальной защиты в течение месяца проверит, не изменилось ли существенно финансово-имущественное положение этих семей.
Выплаты могут потерять:
- граждане, находящиеся за границей более 30 календарных дней без обоснованных и документально подтвержденных причин
- ВПЛ, которые приобрели квартиру, дом или участок на сумму более 100 000 грн (кроме жилья, полученного за счет государственного или местного бюджета)
- приобрели новое транспортное средство, от года выпуска которого прошло менее 5 лет (кроме авто, которые были приобретены волонтерами и переданы на нужды ВСУ)
- имеют собственное жилье площадью более 13,65 кв. м на одного члена семьи на территориях, где не ведутся активные (возможные) боевые действия или не оккупированные
- приобрели иностранную валюту на общую сумму более 100 000 грн (кроме валюты, полученной от благотворительных организаций или приобретенной для оплаты медицинских, социальных, образовательных услуг), а также банковские металлы
- имеют на депозитном банковском счету средства на общую сумму более 100 000 грн.
Критерии для получения права на выплату также не изменились: они остаются такими же, как были при переназначении помощи для семей, которые обращались с заявлениями от марта 2024 года.
Напомним, в Украине изменили правила для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). В частности, правительство урегулировало вопрос о недопущении выселения уязвимых категорий ВПЛ из жилья для временного проживания.
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