Украина провела тестовый импорт электроэнергии из Румынии: поможет ли это стабилизировать энергосистему

Государственный энерготрейдер "Энергетическая компания Украины" (ЭКУ) провел тестовый импорт электроэнергии из Румынии.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"ЭКУ" 27 ноября 2022 года в тестовом режиме импортировала некоммерческие объемы электроэнергии из Румынии мощностью 1 МВт в течение двух часов (в 9.00 и 14.00)", — говорится в сообщении.

Право импортировать электроэнергию компания приобрела на аукционе 24 ноября.

В энерготрейдере объясняют, что импорт электроэнергии может оказаться дополнительным инструментом стабилизации энергосистемы Украины. Тестовые поставки необходимы для проверки технической возможности импорта электроэнергии из Европы в случае необходимости.

Предварительные тесты импорта электроэнергии прошли из Словакии 27 октября и 19 ноября 2022 года.

Напомним, Россия пытается "расшатать" области Украины из-за проблем с энергетикой.

Пророссийские боты начали распространять в соцсетях информацию, что отключения электричества в Украине продолжаются не столько из-за атак РФ, столько из-за того, что Украина якобы до сих пор экспортирует электроэнергию. Премьер Денис Шмигаль заверил, что Украина не продает электроэнергию в Европу с 11 октября.

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