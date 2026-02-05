Украина резко сократила производство подсолнечного масла: хватит ли гражданам и какие будут цены

Уменьшение урожая подсолнечника в текущем сезоне привело к сокращению производства подсолнечного масла в Украине / © Pixabay

Около трети предприятий по выпуску подсолнечного масла вынуждены были приостановить, а то и вовсе свернуть производство из-за российских обстрелов и повреждений инфраструктуры. Поэтому значительно изменилась ситуация на рынке подсолнечного масла — цены выросли.

Об этом сообщила руководитель аналитического отдела УКАБ — Украинского клуба аграрного бизнеса, ведущей бизнес-ассоциации, объединяющей крупнейшие предприятия агропромышленного комплекса Украины.

«Рост цен на подсолнечное масло, прежде всего, обусловлен меньшим урожаем семян подсолнечника, однако ситуацию усложняют вражеские обстрелы инфраструктуры и сокращение экспорта», — сказала Светлана Литвин.

Если до полномасштабной войны украинские аграрии собирали около 16 млн тонн семян подсолнечника, то в этом году показатель составляет лишь 10 млн тонн (в прошлом году было 11 млн тонн). Соответственно существенно сократилась сырьевая база, в частности, из-за уменьшения посевных площадей, ведь часть территорий Украины оккупирована, а именно на юге активно выращивали эту культуру.

Это привело к сокращению производства растительного масла. С имеющейся ресурсной базой в этом году будет произведено около 4 млн тонн подсолнечного масла, а до войны этот показатель достигал 5-6 млн тонн. Такие объемы перекрывают внутреннюю потребность, составляющую 400-500 тысяч тонн, однако существенно уменьшают экспортный потенциал и количество валютной выручки.

Украина ищет пути переработки других культур: по прогнозу, в этом году будет произведено 500 тысяч тонн соевого и столько же рапсового масла (суммарно около 1 млн тонн). Но это пока не перекрывает утраченные объемы подсолнечного масла.

Из-за ограниченного предложения снижение цены в ближайшей перспективе маловероятно. Однако стоит учитывать особенность мирового рынка: он нетипичен, ведь многие страны потребляют одновременно разные виды масел. Цены на соевое, рапсовое, пальмовое масло могут влиять на цену подсолнечного масла.

Россия активно использует оккупированные территории, где выращиваются подсолнечники, и теперь она благодаря этому наращивает экспорт, хотя раньше экспортировала втрое меньше Украины. В то же время враг обстреливает промышленные производства Украины и критическую инфраструктуру, пытаясь таким образом отсечь Украину от мировых рынков и получая прибыль от роста мировых цен.

Ранее сообщалось, что в 2025 году в Николаевской области собрали 230 тысяч тонн подсолнечника. На фоне сокращения сбора растения цены на подсолнечное масло за 9 месяцев в регионе выросли на 14%. За девять месяцев этого года цены на масло выросли на 14% — почти до 83 гривен за литр.