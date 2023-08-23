Украина снова запросила импорт электричества для покрытия дефицита: кто пришел на помощь

Во вторник, 22 августа, Украина принимала рекордный объем аварийной помощи из энергосистемы Польши и Румынии.
В Украине за последних два дня снова был превышен рекорд потребления электроэнергии. "Укрэнерго" вынуждено было просить аварийную помощь из энергосистем Польши и Румынии.
Об этом сообщает прессслужба "Укрэнерго".
По данным ведомства, вчера с 13:00 до 22:00 объем запроса на аварийную помощь из энергосистемы Польши и Румынии составил 3900 МВт-ч.
Основная причина аварийной помощи – дефицит электроэнергии в энергосистеме из-за повреждений на тепловых и гидроэлектростанциях, а также ремонт на атомных электростанциях, которые готовятся к зимнему периоду.
В "Укрэнерго" объяснили, что 22 августа потребление держалось на верхних отметках. Вечерний максимум потребления всего на 2,5% был ниже рекорда всего лета 21 августа.
"Объемов импорта, который в настоящее время поступает в украинскую энергосистему из Европы и формируется в рамках функционирования рынка электроэнергии, не хватает для покрытия разницы между возросшим потреблением и ограниченными возможностями выработки на электростанциях", – пояснили в энергетической компании.
Сегодня, 23 августа, имеется импорт незначительных объемов электроэнергии из Словакии и Молдовы в вечерние часы с максимальной мощностью в отдельные часы до 467 МВт. Экспорт отсутствует.
Как помочь энергосистеме:
- выключите мощные электроприборы или пользуйтесь ими поочередно;
- переносите использование электроприборов на утренние или ночные часы суток;
- выключайте свет, выходя из помещения.
Ранее мэр Львова Андрей Садовый призвал готовиться к блэкаутам и добавил, что света может не быть до двух месяцев.
В свою очередь министр энергетики Герман Галущенко заверил, что зимой постараются не выключать свет в Украине. Однако это будет возможным, если РФ не будет наносить новые ракетные удары.
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