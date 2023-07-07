Украина согласилась на дополнительные требования МВФ: список и сроки выполнения

Украина взяла на себя обязательства по четырем дополнительным требованиям МВФ.

Об этом сообщило Министерство финансов, опубликовав в пятницу, 7 июля, обновленный меморандум об экономической и финансовой политике с Международным валютным фондом в рамках первого пересмотра кредитной программы.

В этом документе говорится, что до конца сентября должны вступить в силу статьи Бюджетного кодекса, позволяющие подготовку среднесрочного бюджетного планирования, разработку долговой стратегии, а также ограничение рисков по государственным гарантиям. Такие же сроки установлены для создания концептуальной записки по программе "5-7-9" с предложениями оставить ее только для малых и средних компаний.

До конца октября Государственная налоговая служба и Государственная таможенная служба должны разработать план действий по мерам, которые будут интегрированы в общую Национальную стратегию доходов. Также к этой дате должно состояться назначение наблюдательного совета для Оператора газотранспортной системы Украины.

Требование о возвращении довоенного налогового режима, предусмотренное законопроектом №8401, Украине разрешили отложить на месяц – до 1 августа.

Остальные 13 требований остались без изменений. Пять из этих "маяков" МВФ Украина уже выполнила.

Напомним, Украина получила финансовую помощь в размере 890 млн. долларов от Международного валютного фонда. Общее финансирование по программе составляет 15,6 млрд. долларов.

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