Украина сократила импорт электроэнергии, несмотря на рост потребления – эксперт назвала причину

Украина продолжает снижать объемы импорта электроэнергии, несмотря на рост потребления и применение ограничений для потребителей.

Об этом сообщила аналитика рынка электроэнергии в ExPro Consulting Дарья Орлова.

По ее словам, в ноябре 2024 года импорт электроэнергии составил около 165 тысяч МВтч, что на 9% меньше по сравнению с октябрем.

"В часы "вечернего пика", когда потребление в энергосистеме наивысшее, импорт в среднем достигал лишь 27% от общих технических возможностей", — отметила Орлова.

Эксперт пояснила, что главным препятствием для увеличения импорта электроэнергии стала более низкая предельная цена на украинском рынке. Хотя регулятор инициировал процедуру смены прайс-кепов с декабря 2024 года, фактически такое решение не было принято.

"В настоящее время рассматривается возможность изменения предельных цен уже с января 2025 года", — отметила Дарья Орлова.

Ранее народный депутат и первый заместитель председателя Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко заявил, что Украина недостаточно использует возможности импорта электроэнергии, что приводит к более жестким графикам отключений. Депутат объясняет это неэффективными решениями Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.