Украина создаст новые железнодорожные терминалы на границах с несколькими странами – Кубраков

Российская военная агрессия привела к троекратному падению объемов перевозок в Украине. Для предотвращения мирового продовольственного кризиса и спасения украинского экспорта Министерство инфраструктуры и ключевые предприятия нарабатывают решения по восстановлению цепочек поставок товаров.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков во время заседания Комитета Европарламента по транспорту и туризму (TRAN).

Он поблагодарил европейских партнеров за помощь в процессе налаживания логистики и готовность и дальше работать вместе над восстановлением Украины.

«Большое внимание уделяем увеличению транспортного потенциала железнодорожного сообщения. Для сбалансирования довоенных объемов экспорта мы уже запланировали в ближайший год создать дополнительные железнодорожные терминалы на стыках с Польшей, Словакией, Венгрией и Румынией», - рассказал Кубраков.

По его словам, в сотрудничестве с европейскими партнерами Украина сможет увеличить перевозку грузов по железной дороге минимум на 50% от довоенного уровня.

«Это особенно важно, учитывая зависимость мировых рынков от украинского агроэкспорта», – отметил глава Мининфраструктуры.

Сейчас основной объем экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью происходит через автомобильные пункты пропуска. Многие страны-партнеры уже внедрили безразрешительный проезд автомобильным транспортом. Эту инициативу уже поддержали 12 стран ЕС и отменили двусторонние и транзитные разрешения для украинских перевозчиков, отметил Кубраков.

Он также проинформировал европейских коллег, что в условиях блокады морских портов в Черном и Азовском морях Украина создала Дунайский морской кластер, включающий порты, расположенные в Дунайском регионе.

«Однако его мощности не могут компенсировать заблокированные Черноморские порты, поэтому мы обращаемся за поддержкой наших коллег», - подчеркнул министр инфраструктуры Украины.

Напомним, ранее Кубраков провел встречу с поверенной в делах США Кристиной Квин и представителями Американского посольства в Украине. В ходе переговоров стороны обсудили деблокаду портов в Одесском регионе и вовлечение ООН в системное решение этой проблемы, которая создает продовольственный кризис в других странах.

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