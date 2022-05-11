Украина создаст запас топлива на несколько месяцев вперед - Офис президента

Украина создаст запас топлива на несколько месяцев вперед - Офис президента

Будет создан дополнительный стратегический запас, который российские оккупанты не смогут разбомбить и разрушить.

Украина создаст запас топлива на несколько месяцев вперед, который российские оккупанты не смогут уничтожить.

Об этом заявил в видеообращении заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма.

"Будет создан дополнительный стратегический запас, который невозможно будет разбомбить и разрушить, который обеспечит стабильность и наличие нефтепродуктов на ближайшие месяцы вперед", — сказал Шурма.

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Он добавил, что объемы импорта увеличены в пять раз по сравнению с показателем, который был полтора месяца назад. Объемы импорта практически соответствуют темпам ежедневного потребления бензина и дизеля на заправках.

"Сегодня в страну уже фактически заезжает достаточно бензина и дизеля, чтобы покрывать ежедневную потребность граждан, поэтому я прошу всех граждан Украины сохранять спокойствие", — отметил Шурма.

Напомним, российские оккупанты ракетными ударами уничтожили или повредили 15 нефтебаз в Украине, в результате этого существенные запасы топлива были уничтожены. Также из-за ударов оккупантов остановился Кременчугский нефтеперерабатывающий завод.

Очереди на автозаправочных станциях уменьшатся, а цены на топливо – стабилизируются

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