Украина ищет еще €1 млрд для закупки американского оружия до конца года / © Associated Press

Реклама

Украина планирует привлечь около 1 млрд евро (около 1,2 млрд долларов) дополнительного финансирования от Европы до конца 2025 года для закупки американского оружия,

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на сообщение посла Украины при НАТО Алены Гетманчук.

«Мы будем благодарны союзникам за новые взносы, чтобы Украина могла получать оборудование через программу PURL непрерывно», — сказала Гетманчук в комментарии Bloomberg News.

Реклама

Речь идет о программе, которая финансирует закупку американского оружия за средства, предоставленные преимущественно европейскими партнерами Киева.

Продолжающаяся в Украине война заставляет страну отражать усиленные российские авианалеты и продвижение сил Кремля, особенно с приближением зимы.

Нидерланды выделят дополнительно 250 млн евро на закупку американского оборудования, включая системы ПВО и истребители F-16, сообщил 1 декабря министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс перед встречей с европейскими коллегами в Брюсселе.

В то же время многие европейские союзники медленно соглашаются на инициативу НАТО после того, как администрация президента Дональда Трампа приостановила финансовую помощь Украине, передает Bloomberg.

Реклама

«Такое нежелание росло после того, как Европу удивили последние мирные инициативы США, включая первоначальный 28-точечный план, который, казалось, был выгоден для России», — говорится в материале.

Предложение было пересмотрено, чтобы оно было более приемлемым для Киева, во время переговоров между Украиной и американскими переговорщиками в Женеве.

Стороны встретились в конце ноября во Флориде для обсуждений, которые государственный секретарь США Марк Рубио охарактеризовал как продуктивные, хотя окончательного прорыва не было. Специальный посланец США Стив Виткофф, проводивший встречу, в первую неделю декабря отправляется на переговоры в Россию.

«Длящиеся мирные переговоры не должны восприниматься как сигнал к уменьшению поддержки Украины и давлению на Россию — наоборот», — отметила Гетманчук.

Реклама

Чтобы поддержать Киев, Европа должна «безотлагательно согласовать репарационный кредит «, добавила она.

Члены ЕС еще не пришли к согласию по использованию замороженных активов Центрального банка России для финансирования Украины, и этот вопрос, вероятно, будет решен во время саммита лидеров в Брюсселе 18 декабря.

«Европейцы могут сделать гораздо больше, чем просто разрабатывать собственный план», — подчеркнула она.

Гетманчук охарактеризовал программу PURL как очень эффективную. По ее словам, она покрывала 75% финансирования систем ПВО Patriot и 90% всех других систем ПВО с момента запуска этого лета. Другое оборудование включает артиллерийские снаряды увеличенной дальности, позволяющие Украине наносить удары по зонам дронов на поле боя.