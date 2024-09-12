Украина страдает от дефицита рабочей силы: на работу нанимают женщин и подростков — Reuters

Война с Россией истощает рабочую силу в Украине. Предприятия пытаются покрыть острую нехватку кадров, нанимая больше женщин на традиционно мужские должности, а также обращаясь к подросткам, студентам и работникам постарше.

Об этом говорится в новом материале международного агентства Reuters.

«Поскольку миллионы людей, в основном женщины и дети, сбежали от войны за границу, а десятки тысяч мужчин были мобилизованы в армию, кризис рабочих мест может поставить под угрозу экономический рост и послевоенное восстановление. По данным опроса, проведенного Министерством экономики среди более 3000 компаний, около 60% предприятий заявили, что их главной проблемой является поиск квалифицированных работников», — пишет издание.

Татьяна Петрук, директор по устойчивому развитию металлургической компании «Метинвест», в комментарии агентству отметила: в компании открыто около 4000 вакансий, а дефицит кадров влияет на производство.

«Нехватку кадров ощущаем не только мы. Его ощущают все компании в регионах, в том числе наши подрядчики», — говорит Петрук.

Опрошенные агентством крупные украинские компании заявили, что они изменяют методы подбора персонала и ведения бизнеса, автоматизируют работу, проводят ротацию существующего персонала и расширяют должностные инструкции, повторно нанимают пенсионеров и предлагают больше льгот, особенно молодым работникам.

Так, в компании Сильпо все активнее набирают женщин на другие должности, где раньше преобладали мужчины, включая грузчиков, обработчиков мяса, упаковщиков и охранников. Также в компании шесть женщин работают водителями грузовиков.

Доля женщин-сотрудников растет в таких отраслях как производство стали: Петрук говорит, что женщины-сотрудники составляют около 30-35% рабочей силы Метинвеста, также компания нанимает женщин на некоторые подземные работы. Также компания, которая и раньше уделяла большое внимание молодежи, все больше сотрудничает с профессиональными колледжами.

А оператор мобильной связи Vodafone реформировал свою молодежную программу, предоставив возможность примерно 50 подросткам в 12 городах получить свой первый опыт работы.

Напомним: Группа Метинвест Рината Ахметова вошла в пятерку «Лучших работодателей Украины 2024» и победила в специальной номинации «Лучшая программа по адаптации ветеранов». Ветеранские программы запускаются в компании еще при мобилизации сотрудников, а когда ветераны возвращаются к работе, компания работает не только с ними, но и с их семьями.