Украина теряет до $200 млн ежемесячно из-за закрытых портов и новых ограничений ЕС в металлургии — СМИ

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Из-за совокупности этих факторов выпуск стали в Украине может сократиться примерно на 30–40%, а железорудного сырья — на 40%, пишет The Page со ссылкой на оценки аналитиков.

По оценке GMK Center, из-за сокращения морского экспорта продукции ГМК Украина уже недополучает около $150–200 млн экспортной выручки ежемесячно.

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Проблема усугубилась после августовских атак на два ключевых металлургических предприятия. После удара 11 августа остановилась Запорожсталь, которая в 2025 году обеспечила более 43% украинского производства стали. Через пять дней ракеты ударили по АрселорМиттал Кривой Рог, где были повреждены энергетическое и доменное производство и частично остановлены процессы.

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В то же время потери возникают и на предприятиях, не подвергшихся прямым разрушениям. Из-за проблем с морским экспортом Южный ГОК приостановил добычу, а другие криворожские ГОКи «Метинвеста» в августе могут сократить производство примерно на 30% против среднего уровня 2025 года.

Море является критическим для отрасли из-за структуры экспорта. По оценке GMK Center через черноморские порты проходило около 50% экспорта железной руды, около 95% чугуна и примерно половина стальной продукции.

Полноценно заменить эти маршруты по железной дороге и европейским портам невозможно. Альтернативные направления имеют более низкую пропускную способность и значительно более дорогую логистику. Для массовых грузов вроде руды дополнительные транспортные расходы могут полностью отнять экономический смысл экспорта.

Ситуацию усугубляет и рост расходов на железную дорогу. С августа грузовые тарифы «Укрзализныци» повысили на 30%, а по оценке «Метинвеста», из-за перехода на сухопутные маршруты доля железнодорожных расходов в себестоимости металлургической продукции уже выросла в 2–3 раза.

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Одновременно сузился и доступ к европейскому рынку. Новые квоты ЕС сократили возможности экспорта украинской стали примерно на 60% по сравнению с фактическими объемами 2025 года. Дополнительным барьером стал CBAM, потенциальный платеж по которому оценивается в 50–100 евро на тонну стали.

Порты необходимы металлургам не только для экспорта. После потери угольной базы Покровска около 80% импорта коксующегося угля поступало морем. Перенаправление этих поставок через европейские порты и железную дорогу может примерно вдвое увеличить логистические затраты и поднять конечную стоимость угля примерно на 15%.

Таким образом, отрасль одновременно теряет производственные мощности – из-за российских ударов, дешевой морской логистики – из-за блокирования портов, и части внешних рынков – из-за квот и CBAM.

В компаниях отрасли считают первоочередным возобновление безопасной работы черноморских портов. Также для спасения отрасли необходим пересмотр железнодорожных тарифов, смягчение действия CBAM для Украины, расширение квот ЕС, компенсация части альтернативной логистики и поддержка восстановления крупных промышленных предприятий.

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Как известно, за 5 лет крупнейшие метпредприятия уплатили налоги и сборы на сумму более 200 млрд грн, или $6,2 млрд. По итогам 2024 года уплата налогов и сборов четырех металлургических компаний составила 1,6% поступлений в бюджеты всех уровней. Но в случае постоянного роста тарифов государственных монополий, прежде всего грузового тарифа Укрзализныци, и дальнейшего блокирования портов бюджет рискует потерять источник прибыли.

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