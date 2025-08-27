ТСН в социальных сетях

Украина только на 16 месте по ценам на электроэнергию в Европе - данные ENTSOE

На спотовом рынке электроэнергии Украина очутилась во второй половине европейского рейтинга по уровню цен. По данным ENTSOE, самое дорогое электричество сейчас в Италии — 5 451,92 грн/МВтч, тогда как самое дешевое в Норвегии — всего 2 794,23 грн/МВтч.

В пятерку стран с высокими ценами вошли также Литва и Латвия (по 5 294,05 грн/МВтч), Эстония (5 294,05 грн/МВтч) и Польша (5 177,84 грн/МВтч).

Украина занимает 16 место, со средней ценой 4 784,61 грн/МВт·час. Таким образом, стоимость украинской электроэнергии ниже, чем в большинстве стран Европейского Союза, включая Германию (5 071,20 грн/МВт·ч), Чехию (5 071,78 грн/МВт·ч), Австрию (4 971,36 грн/МВт·ч) или Венгрию (8/M6т0ч) или Венгрию.

Эти данные свидетельствуют , что внутренний рынок Украины демонстрирует относительную ценовую стабильность по сравнению со многими европейскими рынками.

Напомним, что сейчас в Украине действуют обновленные прайс-кепы, введенные НКРЭКУ. Это решение позволило сохранить конкурентный уровень цен и обеспечить возможность импорта электроэнергии из ЕС в случае необходимости.

