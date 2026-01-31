Денис Шмигаль / © Telegram/Денис Шмигаль

Правительство приняло решение об увеличении импорта электроэнергии , чтобы уменьшить нагрузку на энергосистему и поддержать потребителей во время морозов и российских атак.

Об этом сообщил первый вице-премьер Денис Шмигаль в Telegram.

По его словам, правительство приняло решение об увеличении объемов импорта электроэнергии государственными компаниями. Это позволяет снизить нагрузку на внутреннюю генерацию и поддержать стабильность энергосистемы.

«Это высвободит часть внутреннего поколения для людей», — отметил Шмигаль.

Он сообщил, что в январе был зафиксирован рекордный суточный импорт электроэнергии с начала года. Его объем составил 41,987 ГВт*ч, что стало самым высоким показателем в 2025 году.

По словам первого вице-премьера, увеличение импорта помогло уменьшить дефицит электроэнергии в период сильных морозов и российских атак.

"Энергосистема смогла удержать баланс в сложных условиях", - подчеркнул он.

Ремонтные бригады работают круглосуточно над восстановлением электроснабжения и тепла. Параллельно продолжается развертывание когенерационных установок в соответствии с утвержденным планом.

Также правительство проверило газовые мощности и определяет новые локации для размещения оборудования.

Отдельно Шмигаль отметил справедливость начисления коммунальных платежей.

«Люди не должны платить за услуги, которые фактически не получили», — подчеркнул он.

По его словам, местные власти и коммунальные предприятия должны урегулировать эти вопросы.

Ранее сообщалось, что графики отключений света останутся с украинцами еще на год или два .

Мы ранее информировали, что временное прекращение ракетных ударов России по энергетической инфраструктуре Украины связано не с намерениями деэскалации, а с погодными условиями и политическими сигналами Запада .