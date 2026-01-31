- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 32
- Время на прочтение
- 2 мин
Украина увеличивает возможности для импорта электроэнергии — Шмигаль
В Украине продолжаются работы по восстановлению теплоснабжения и электричества, в частности, в Киеве.
Правительство приняло решение об увеличении импорта электроэнергии , чтобы уменьшить нагрузку на энергосистему и поддержать потребителей во время морозов и российских атак.
Об этом сообщил первый вице-премьер Денис Шмигаль в Telegram.
По его словам, правительство приняло решение об увеличении объемов импорта электроэнергии государственными компаниями. Это позволяет снизить нагрузку на внутреннюю генерацию и поддержать стабильность энергосистемы.
«Это высвободит часть внутреннего поколения для людей», — отметил Шмигаль.
Он сообщил, что в январе был зафиксирован рекордный суточный импорт электроэнергии с начала года. Его объем составил 41,987 ГВт*ч, что стало самым высоким показателем в 2025 году.
По словам первого вице-премьера, увеличение импорта помогло уменьшить дефицит электроэнергии в период сильных морозов и российских атак.
"Энергосистема смогла удержать баланс в сложных условиях", - подчеркнул он.
Ремонтные бригады работают круглосуточно над восстановлением электроснабжения и тепла. Параллельно продолжается развертывание когенерационных установок в соответствии с утвержденным планом.
Также правительство проверило газовые мощности и определяет новые локации для размещения оборудования.
Отдельно Шмигаль отметил справедливость начисления коммунальных платежей.
«Люди не должны платить за услуги, которые фактически не получили», — подчеркнул он.
По его словам, местные власти и коммунальные предприятия должны урегулировать эти вопросы.
Ранее сообщалось, что графики отключений света останутся с украинцами еще на год или два .
Мы ранее информировали, что временное прекращение ракетных ударов России по энергетической инфраструктуре Украины связано не с намерениями деэскалации, а с погодными условиями и политическими сигналами Запада .