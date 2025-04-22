Украина увеличивает закупку российского газа и закрывает свою добычу — Кучеренко

© НАК "Нафтогаз Украины"

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Об этом заявил первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Алексей Кучеренко в эфире телеканала "Первый".

" Я должен вас разочаровать, но мы точно покупаем российский газ, который заходит через "Турецкий поток", идет на Сербию, Венгрию ", - заявил народный депутат Кучеренко.

По его словам, из-за дефицита газа Украина была вынуждена ранее завершить отопительный сезон в этом году и хорошо, что "дотянули до конца марта".

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Учитывая, что российские обстрелы повредили или уничтожили значительную часть украинской инфраструктуры по добыче газа (по данным НАК "Нафтогаз", АО "Укргаздобыча", потеряло почти 50% объемов добычи газа), наша закупка российского газа в Европе только увеличивается.

По данным Bloomberg, Украина в 2025 году может импортировать из Европы рекордные 5 млрд кубометров газа из-за истощения собственных запасов.

На фоне дефицита газа, в Украине со стороны властей продолжается блокирование работы газодобывающих компаний группы Smart Energy в Полтавской и Харьковской областях, что лишь увеличивает потери Украины в газе. цена добытого украинского газа на внутреннем рынке (около 400 долларов за 1 тысячу кубометров) значительно ниже цены импортного газа (около 600 долларов за 1 тысячу кубометров).

За время блокирования работы предприятий в 2023-2024 годах государство потеряло 195 млн. кубометров газа и 1,65 млрд. грн. налоговых поступлений.