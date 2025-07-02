Население Украины

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Во время полномасштабной войны численность трудоспособного населения в Украине уменьшилась на 40%. Около 1,7 млн трудоспособных украинцев находятся за рубежом.

Об этом сообщила первый заместитель министра соцполитики Дарья Марчак, передает Delo.ua.

По ее словам, 74% работодателей испытывают нехватку кадров, а средний дефицит в компаниях составляет примерно 15% от штата.

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Чиновница подчеркнула, что для восстановления экономики стране нужно дополнительно привлечь еще 4-5 миллионов работников.

Из-за демографического кризиса, считает Марчак, в Украине нужно искоренить эйджизм — дискриминацию и предвзятое отношение к людям из-за их возраста. По ее данным, 69% мужчин и 67% женщин в возрасте 50+ лет сталкивались с эйджизмом, а работодатели чаще предлагают вакансии молодым.

«Люди старшего возраста меньше хотят искать работу, а это большая проблема, ведь их нужно приобщить к рынку труда. Поэтому надо обеспечить равное отношение для всех соискателей работы», — заявила она.

Марчак отметила, что тенденция к старению населения в Украине будет сохраняться. Сейчас же в Украине работает только 27% людей старше 50 лет.

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Напомним, по официальной информации население Украины по состоянию на конец 2024 года сократилось до 32 миллионов человек.