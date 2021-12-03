Украина уже в ближайшее время получит около полутора миллиона евро на строительство госграницы с Беларусью

Украина уже в ближайшее время получит около полутора миллиона евро на строительство госграницы с Беларусью

В течение нескольких месяцев европейские партнеры намерены согласовать существенное увеличение этой суммы.

Министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил, что Европейский Союз предоставит финансовую поддержку Украине в размере 1,4 миллиона евро для обустройства государственной границы с Беларусью. Об этом 3 декабря договорились министр внутренних дел Украины и Глава Представительства ЕС в Украине, Посол Матти Маасикас.

Об этом идет речь на сайте МВД.

"Учитывая сегодняшние вызовы, МВД предлагает рассмотреть возможность перераспределения части бюджета второй фазы совместного проекта EU4IBM для неотложного обустройства украинско-белорусского участка границы и повышения возможностей Госпогранслужбы", — сказал Монастырский.

Посол Матти Маасикас заверил главу МВД, что Украина уже может рассчитывать на 1,4 миллиона евро от ЕС в рамках этого проекта, а в течение нескольких месяцев европейские партнеры согласуют существенное увеличение этой суммы.

Монастырский отметил, что "в связи с обострением ситуации на границах ЕС и Республики Беларусь, а также откровенной демонстрацией агрессивных намерений со стороны восточного и северного соседей, Украина заинтересована в расширенном взаимодействии с ЕС по вопросам безопасности". В частности, глава правоохранительного ведомства отметил заинтересованность украинской стороны в участии в заседании министров внутренних дел ЕС, которое состоится 9-10 декабря в Брюсселе.

Напомним, накануне министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Александр Лукашенко своим заявлением о намерениях посетить незаконно оккупированный Крым "сжег все мосты" с Украиной.

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