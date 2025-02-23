Украина в 2025 году потратит на оборону 26% от общего ВВП – Шмигаль

Украина направляет значительную часть бюджета на оборону: в 2024 году это было 2,1 трлн. грн., а в 2025-м предусмотрено 2,2 трлн. грн., что составляет 26% ВВП.

Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмигаль на форуме "Украина. Год 2025".

"В Украине мы направляем на поддержку нашей обороны. В прошлом году это было 2,1 триллиона гривен, в этом году сумма больше, по бюджету предусмотрено на 25-й год подразумевается 2,2 триллиона гривен. Это вклад Украины в нашу оборону, это 26% нашего ВВП и это весь бюджет, который собирает Украина", — рассказал политик.

Напомним, ранее мы писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции 19 февраля заявил, что война для Украины обошлась в 320 миллиардов долларов. Из этой суммы 120 миллиардов долларов – это вклад украинского народа и налогоплательщиков, а 200 миллиардов долларов поступило от США и ЕС. Он уточнил, что эта сумма включает в себя стоимость вооруженных поставок.

Кроме того, сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2025-27 годы, согласно которому в следующем году правительство увеличит расходы по статье "национальная оборона" до нового рекорда. Военный бюджет РФ достигнет 6,2% государственного ВВП – это уровень военных диктатур Африки.

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