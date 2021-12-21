Украина в этом году установила рекорд по сбору зерновых и масличных культур: ожидания были даже превышены

Украина в этом году установила рекорд по сбору зерновых и масличных культур: ожидания были даже превышены

Такие результаты связаны с благоприятными климатическими условиями и государственной помощью аграриям.

В 2021 году Украина установила рекорд по сбору зерновых, зернобобовых и масличных культур на отметке более 106 млн тонн. В Кабмине это уже назвали абсолютным максимумом за всю историю государства.

Об этом в своемFacebook сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко.

Министр отметил, что в этом году было собрано:

зерновых и зернобобовых – более 84 млн. тонн;

масличных культур – 22,6 млн тонн.

По его словам, Украина превысила прогноз на 100 млн. тонн.

Лещенко отметил, что такие результаты связаны не только с благоприятными почвенно-климатическими условиями, но и с государственной помощью аграриям. Следовательно, по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" аграрии получили более 30 млрд грн кредитов.

В следующем году планируется профинансировать малых аграриев, которые обрабатывают до 500 га, еще на 24 млрд грн в год.

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко поблагодарил всех аграриев Украины за достигнутые результаты.

"Я благодарен всем аграриям Украины за качественный труд и высокие показатели. За поддержку земельной реформы! За то, что своим трудом и любовью к земле вы строите статус Украины как гаранта продовольственной безопасности мира. Благодаря вам, уважаемые аграрии, наше государство становится ключевым. игроком на международном аграрном рынке!", — подчеркнул министр.

Напомним, Верховная рада Украины приняла закон, обязывающий всех украинцев, в собственности которых есть земельные паи, уплачивать минимальный налог в 1,5 тыс. грн с каждого гектара. Это предусмотрено новым "ресурсным" законом, который нардепы приняли 30 ноября.

Несмотря на это, народная депутат Украины Лариса Билозир объяснила, что не все категории владельцев приусадебных участков и дач будут платить новый налог.

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