Украина вдвое увеличила экспорт замороженных овощей: в какие страны их вывезли больше всего

По данным ГТС, по деньгам это почти 3 миллиона долларов.
Украина вдвое увеличила экспорт замороженных овощей, сообщили в Государственной таможенной службе Украины.
Об этом рассказали в эфире "Сніданку з 1+1".
По их данным, за первое полугодие украинские компании экспортировали 3 тысячи тонн замороженных овощей. В денежном эквиваленте это — 2 миллиона 800 тысяч долларов, что на 75% больше аналогичного периода прошлого года.
Больше всего украинских замороженных овощей вывезли в Польшу, Беларусь и Германию.