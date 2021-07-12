Украина вдвое увеличила экспорт замороженных овощей: в какие страны их вывезли больше всего

Украина вдвое увеличила экспорт замороженных овощей: в какие страны их вывезли больше всего

По данным ГТС, по деньгам это почти 3 миллиона долларов.

Украина вдвое увеличила экспорт замороженных овощей, сообщили в Государственной таможенной службе Украины.

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Об этом рассказали в эфире "Сніданку з 1+1".

По их данным, за первое полугодие украинские компании экспортировали 3 тысячи тонн замороженных овощей. В денежном эквиваленте это — 2 миллиона 800 тысяч долларов, что на 75% больше аналогичного периода прошлого года.

Больше всего украинских замороженных овощей вывезли в Польшу, Беларусь и Германию.

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