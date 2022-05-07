Украина во время военного положения ограничила экспорт некоторых зерновых: список

Во время действия военного положения в Украине ограничен экспорт гречки, ржи и овса.

Такое решение было принято во избежание дефицита этих продуктов в стране.

Об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.

По его словам, для обеспечения продовольственной безопасности в условиях военного времени Минагрополитики ежемесячно пересматривает балансы той или иной продукции.

"По тем позициям, где мы видим критическую ситуацию, мы будем ограничивать экспорт. Например, сейчас ограничен экспорт гречки, важной для хлебопекарной отрасли ржи, овса", — отметил Высоцкий.

Также правительство мониторит ситуацию с продуктами, экспорт которых подлежит лицензированию. Власти обещают не регулировать вывоз тех товаров, которых в Украине накопились значительные остатки.

"Мы следим за ситуацию по тем позициям, на которые действует лицензирование экспорта, — это пшеница, сахар. Чтобы понимать, сколько их вывозится, и не давать вывезти больше, чем есть излишек. Относительно подсолнечного масла или кукурузы, которых у нас достаточно, регулирований нет. Министерство фактически в ежемесячном режиме обновляет балансы и выносит на рассмотрение правительства вопросы того или иного регулирования, чтобы физически были доступны продукты, прежде всего, для потребления украинцами", — пояснил замминистра.

Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал, как Украина блокирует продажу Россией ворованного зерна.

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