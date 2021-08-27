Украина вошла в пятерку лидеров мира по количеству транзакций с криптовалютой

Украина вошла в пятерку лидеров мира по количеству транзакций с криптовалютой

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В этом году Украина попала в топ лидеров среди стран мира, которые проводили наибольшее количество транзакций с цифровой валютой.

По данным исследования блокчейн-компании Chainalysis, опередив почти все страны мира, Украина заняла четвертое место.

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Неожиданными лидерами рейтинга оказались Вьетнам, Индия и Пакистан. При этом в предыдущем исследовании первые строки занимали США, КНР и Япония. Пятерку лидеров замыкает Кения.

В отчете говорится, что в Украине наибольший объем транзакций с криптоактивами. Кроме того, Украина вошла в десятку стран с наибольшим заработком на биткоинах еще в 2020 году.

Источник: blog.chainalysis.com

Напомним, в Украине планируют разрешить расчеты криптовалютой. Производить оплату "цифровыми деньгами" можно будет только с помощью банковской карты.

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