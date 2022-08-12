Украина возобновила транспортировку нефти в Словакию и Венгрию

Транзит нефти украинской веткой нефтепровода "Дружба" в Венгрию и Словакию возобновлен.

Об этом сообщает НАК "Нафтогаз Украины".

В компании подтвердили, что ранее остановили транзит российской нефти по украинскому участку магистрального нефтепровода "Дружба" в связи с неуплатой российской "Транснефтью" авансового платежа за транспортировку нефти.

"Договор между "Укртранснефтью" и "Транснефтью" о предоставлении услуг по транспортировке предусматривает перекачку нефти за 100% предварительной оплатой. Поэтому транспортировка возможна только при условии предварительной оплаты таких услуг", – говорится в сообщении.

Поскольку от "Транснефти" не поступили средства, венгерская нефтяная компания MOL оплатила эти средства. После этого была возобновлена транспортировка нефти по украинскому участку нефтепровода.

"В настоящее время у Укртранснефти нет информации об оплате транзита от Чехии. "Укртранснефть" не получила официального письма от "Транснефти" относительно того, что за транзит в Чехию оплатит компания Mero, которая управляет участком нефтепровода "Дружба" в этой стране", – отмечают в компании.

"Укртрасснефть" уверяет, что продолжает выполнять свои договорные обязательства.

Ранее сообщалось, что Россия захватила месторождения нефти, газа и золота в Украине более чем на $12 трлн.

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