Украина впервые экспортировала замороженную малину в США и Канаду

Партия - 27 тонн.
Американцев и канадцев будуть кормить украинской малиной: ягоду впервые доставили в эти страны.
Об этом рассказали в Сніданку з 1+1.
Аграрии отправили первые 27 тонн замороженной ягоды в эти страны, сообщили в Украинско пйлодоовощной ассоциации.
Эксперты говорят, что это значимое событие для украинских производителей. Ведь свидетельствует о высокой на качество украинской продукции. Дело в том, что США и Канада очень требовательны в этом. Кроме того, это позволит повысить и стоимость украинской ягоды.
К слову, Украина входит в пятерку крупнейших мировых експортетрив замороженной малины. В прошлом году было экспортировано 539 тонн свежей ягоды. Везли ее преимущественно в Польшу.
Как сообщалось, Украина за первые семь месяцев 2021 нарастила экспорт огурцов. С начала года за рубеж было вывезено более 12 000 тонн. Это почти на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Больше огурцов закупили Польша, Эстония и Молдова.