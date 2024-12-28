Украина впервые получила сжиженный природный газ из США через Грецию

По словам Андрея Ермака, это удалось, несмотря на попытки России разрушить украинскую энергетическую систему во время войны.

Украина впервые получила сжиженный газ из США. Снабжение происходило через Грецию.

Об этом написал руководитель Офиса президента Андрей Ермак в Telegram.

"Это не просто груз – это стратегический шаг", – отметил он.

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По словам Ермака, это удалось, несмотря на попытки России разрушить украинскую энергетическую систему во время войны.

"Мы одержали еще одну победу на энергетическом фронте", – подчеркнул руководитель ОП.

Ермак сообщил, что энергетическая компания ДТЭК приняла этот газ в греческом терминале СПГ, демонстрируя высокий уровень международного сотрудничества.

"Соглашение с американской компанией Venture Global до 2026 года – это стабильность и уверенность в завтрашнем дне для миллионов украинцев", – написал он.

Ермак подчеркнул, что Украина успешно интегрируется в глобальный энергетический рынок.

"Благодарю наших международных партнеров за поддержку и доверие. Вместе мы освобождаем мировую энергосистему от российского шантажа", – резюмировал он.

Напомним, 19 декабря премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что транзит газа через Украину является одним из пяти основных разногласий между странами. Президент Украины Владимир Зеленский ответил, что Украина не примет никаких вариантов транзита, которые позволят России продолжать зарабатывать.

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