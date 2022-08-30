Украина вводит лучшие европейские практики регулирования фармотрасли – министр Ляшко

Обновленный закон Украины "О лекарственных средствах" гармонизирует украинское законодательство, регулирующее правоотношения в сфере лекарственных средств, с нормативно-правовыми актами Европейского Союза.

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, комментируя подписание Президентом Украины проекта нового закона "О лекарственных средствах".

"Комплексное обновление законодательной базы является возможностью и для регуляторной системы, и для бизнеса ввести новые практики работы по-европейски, обновить и унифицировать правила рынка. Это будет способствовать улучшению доступности лекарств для украинцев во всем мире, а также будет лучше защищать их права как потребителей", – сказал министр.

Ляшко пояснил, что в связи с подготовкой к вступлению Украины в Европейский Союз работа над нормативно-правовыми актами, регулирующими фармацевтическую отрасль Украины, "чрезвычайно актуальна".

"Обновленный закон "О лекарственных средствах" имплементирует лучшие европейские практики регулирования фармацевтической отрасли", – отметил он.

Обновленный закон определяет:

- условия создания, фармацевтической разработки, доклинических исследований, клинических испытаний (исследований), государственной регистрации лекарственных средств;

- условия производства, производства (изготовления) в условиях аптеки, назначения, применения, импорта, оптовой и розничной торговли, дистанционной торговли, контроля качества, осуществления фармнадзора лекарств;

- права и обязанности юридических и физических лиц, а также полномочия органов государственной власти и должностных лиц в соответствующей сфере;

- создание условий для развития фармацевтической промышленности, формирование благоприятного инвестиционного климата, преодоление технических барьеров в международной торговле лекарственными средствами.

Закон также урегулирует работу интернет-аптек, поскольку он устанавливает правила дистанционной торговли лекарственными средствами населению и поддерживает экстерриториальность доставки.

В Минздраве отмечают, что новый закон улучшит защиту прав, здоровья и интересов потребителей. Кроме того, он позволит снизить уровень коррупции на фармацевтическом рынке.