Зарплата военных

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Одной из причин нехватки средств на денежное довольствие украинских военных является несвоевременное поступление международной военной помощи.

Об этом в эфире Эспрессо рассказал член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

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По его словам, в течение первой половины года международные партнеры по разным причинам задерживают передачу помощи. Однако у Украины нет возможности откладывать закупку необходимого вооружения, поэтому вынуждена финансировать эти потребности из государственного бюджета.

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«Для того чтобы оплатить условно в апреле вооружения, Министерство финансов приближает расходы и забирает деньги с ноября на денежное содержание воинов», — объяснил экономист.

Пендзин отметил, что в 2026 году первый транш военно-технической помощи от международных партнеров Украина получила только в конце июня.

Также экономист объяснил, почему уменьшение зарплат государственных служащих не обязательно позволит увеличить денежное довольствие военных. Дело в том, что зарплату чиновникам выплачивают за счет международной макрофинансовой помощи. Использовать эти средства для обеспечения военнослужащих запрещается.

В то же время, дополнительный финансовый ресурс для армии правительство могло бы получить, просмотрев расходы на программу национального кэшбека. Ее финансирование осуществлялось из резервного фонда Кабмина, который наполнялся благодаря налоговым поступлениям и сборам.

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По мнению Пендзина, Украине необходимо привлекать больше международной поддержки непосредственно на приобретение вооружения. Это позволило бы снизить нагрузку на государственный бюджет, высвободить собственные средства и направить их, в частности, на повышение выплат военнослужащим.

По информации Счетной палаты, к завершению 2026 года дефицит средств на денежное довольствие украинских военных составляет 102 млрд грн.

В то же время, правительство продолжает искать дополнительные источники финансирования, которые позволили бы повысить выплаты военнослужащим в 2027 году.

Второе чтение законопроекта о государственном бюджете запланировано на 9 декабря.

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Ранее сообщалось, что премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил, что увеличение зарплат военным в Украине и реформа пенсионной системы требуют денег, которых в бюджете сейчас нет, а их масштаб непомерен.

Мы ранее информировали, что командир 20-й отдельной бригады беспилотных систем К-2, Герой Украины и полный кавалер ордена Богдана Хмельницкого Кирилл Верес заявил об уменьшении зарплаты.

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