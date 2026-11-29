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Украина вынуждена брать деньги с зарплат военных на оружие: экономист объяснил причину дефицита
Из-за задержек с помощью Украина вынуждена использовать собственные бюджетные ресурсы для приобретения вооружения, хотя первоначально эти деньги планировали потратить на выплаты военнослужащим.
Одной из причин нехватки средств на денежное довольствие украинских военных является несвоевременное поступление международной военной помощи.
Об этом в эфире Эспрессо рассказал член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.
По его словам, в течение первой половины года международные партнеры по разным причинам задерживают передачу помощи. Однако у Украины нет возможности откладывать закупку необходимого вооружения, поэтому вынуждена финансировать эти потребности из государственного бюджета.
«Для того чтобы оплатить условно в апреле вооружения, Министерство финансов приближает расходы и забирает деньги с ноября на денежное содержание воинов», — объяснил экономист.
Пендзин отметил, что в 2026 году первый транш военно-технической помощи от международных партнеров Украина получила только в конце июня.
Также экономист объяснил, почему уменьшение зарплат государственных служащих не обязательно позволит увеличить денежное довольствие военных. Дело в том, что зарплату чиновникам выплачивают за счет международной макрофинансовой помощи. Использовать эти средства для обеспечения военнослужащих запрещается.
В то же время, дополнительный финансовый ресурс для армии правительство могло бы получить, просмотрев расходы на программу национального кэшбека. Ее финансирование осуществлялось из резервного фонда Кабмина, который наполнялся благодаря налоговым поступлениям и сборам.
По мнению Пендзина, Украине необходимо привлекать больше международной поддержки непосредственно на приобретение вооружения. Это позволило бы снизить нагрузку на государственный бюджет, высвободить собственные средства и направить их, в частности, на повышение выплат военнослужащим.
По информации Счетной палаты, к завершению 2026 года дефицит средств на денежное довольствие украинских военных составляет 102 млрд грн.
В то же время, правительство продолжает искать дополнительные источники финансирования, которые позволили бы повысить выплаты военнослужащим в 2027 году.
Второе чтение законопроекта о государственном бюджете запланировано на 9 декабря.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил, что увеличение зарплат военным в Украине и реформа пенсионной системы требуют денег, которых в бюджете сейчас нет, а их масштаб непомерен.
Мы ранее информировали, что командир 20-й отдельной бригады беспилотных систем К-2, Герой Украины и полный кавалер ордена Богдана Хмельницкого Кирилл Верес заявил об уменьшении зарплаты.