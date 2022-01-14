Украина вынуждена импортировать муку из Турции: что будет с ценами на хлеб

Прогнозируют, что цены поднимутся на четверть.
Украина будет импортировать муку из Турции, что приведет к подорожанию хлеба, заявили в объединении предприятий хлебопекарной промышленности "Укрхлебпром".
Об этом рассказали в эфире "Сніданку з 1+1" 14 января.
Отмечается, что в 2022 году хлеб планируется производить по упрощенной технологии. Это отразится на качестве изделий, говорят в "Укрхлебе".
Такая ситуация сложилась из-за значительного подорожания газа и массового экспорта пшеницы высокого качества. Соответственно, в отечественном производстве ее не хватает и производители вынуждены закупать муку из украинской пшеницы за рубежом. А это приведет к подорожанию хлеба и мучных изделий на четверть.
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