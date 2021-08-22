Украина выполнила условия для получения второго транша помощи от ЕС — Шмыгаль

Украина выполнила условия для получения второго транша помощи от ЕС — Шмыгаль

Также Шмыгаль рассказал, что Украина реализовала структурные "маяки" в рамках совместной с МВФ программы stand-by,

Украина выполнила условия, необходимые для выплаты второго транша макрофинансовой помощи от Евросоюза.

Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль во время встречи с исполнительным вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом.

"Для нас важным шагом по поддержке станет выделение второго транша макрофинансовой помощи до завершения текущей программы в сентябре этого года. Украина выполнила условия для его получения", — подчеркнул Шмыгаль.

По его словам, Украина:

повысила прозрачность и эффективность медицинских закупок,

продолжила реформы налоговой и таможенной служб,

возобновила конкурсную процедуру отбора на должности государственной службы,

приняла ряд шагов по совершенствованию антикоррупционной инфраструктуры,

продолжила реформу системы корпоративного управления государственными предприятиями,

обеспечила улучшение функционирования рынка природного газа.

Также Шмыгаль рассказал, что Украина реализовала структурные "маяки" в рамках совместной с МВФ программы stand-by, которые необходимы для пересмотра сотрудничества.

Домбровскис в свою очередь сказал, что предоставление в 2020 году первого транша макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро стало признаком солидарности ЕС с Украиной.

"Украина приложила значительные усилия в выполнении условий программы макрофинансовой помощи ЕС для получения второго транша и, исходя из предварительного анализа, эти условия широком смысле были выполнены", — отметил он.

Кроме того, Денис Шмыгаль и Валдис Домбровскис обсудили внедрение "промышленного безвиза". Украинский премьер обратил внимание на необходимость увеличения квот разрешений для украинских перевозчиков на этот и следующий годы.

Вице-президент Еврокомиссии отметил, что за время действия соглашения о зоне свободной торговли товарооборот между ЕС и Украиной вырос почти на 50%. По его словам, Украина стала одним из определяющих торговых партнеров Евросоюза.

Ранее сообщалось, что ЕС готов предоставить Украине второй транш финпомощи, но нужно выполнить "два шага".

Напомним, в МВФ назвали причину задержки второго транша для Украины. Украинская власть должна отреагировать на "откат антикоррупционных усилий".

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