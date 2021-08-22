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Украина выполнила условия для получения второго транша помощи от ЕС — Шмыгаль

Украина выполнила условия для получения второго транша помощи от ЕС — Шмыгаль

Правительственный портал

Также Шмыгаль рассказал, что Украина реализовала структурные "маяки" в рамках совместной с МВФ программы stand-by,

Украина выполнила условия, необходимые для выплаты второго транша макрофинансовой помощи от Евросоюза.

Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль во время встречи с исполнительным вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом.

"Для нас важным шагом по поддержке станет выделение второго транша макрофинансовой помощи до завершения текущей программы в сентябре этого года. Украина выполнила условия для его получения", — подчеркнул Шмыгаль.

По его словам, Украина:

  • повысила прозрачность и эффективность медицинских закупок,
  • продолжила реформы налоговой и таможенной служб,
  • возобновила конкурсную процедуру отбора на должности государственной службы,
  • приняла ряд шагов по совершенствованию антикоррупционной инфраструктуры,
  • продолжила реформу системы корпоративного управления государственными предприятиями,
  • обеспечила улучшение функционирования рынка природного газа.

Также Шмыгаль рассказал, что Украина реализовала структурные "маяки" в рамках совместной с МВФ программы stand-by, которые необходимы для пересмотра сотрудничества.

Домбровскис в свою очередь сказал, что предоставление в 2020 году первого транша макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро стало признаком солидарности ЕС с Украиной.

"Украина приложила значительные усилия в выполнении условий программы макрофинансовой помощи ЕС для получения второго транша и, исходя из предварительного анализа, эти условия широком смысле были выполнены", — отметил он.

Кроме того, Денис Шмыгаль и Валдис Домбровскис обсудили внедрение "промышленного безвиза". Украинский премьер обратил внимание на необходимость увеличения квот разрешений для украинских перевозчиков на этот и следующий годы.

Вице-президент Еврокомиссии отметил, что за время действия соглашения о зоне свободной торговли товарооборот между ЕС и Украиной вырос почти на 50%. По его словам, Украина стала одним из определяющих торговых партнеров Евросоюза.

Ранее сообщалось, что ЕС готов предоставить Украине второй транш финпомощи, но нужно выполнить "два шага".

Напомним, в МВФ назвали причину задержки второго транша для Украины. Украинская власть должна отреагировать на "откат антикоррупционных усилий".

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