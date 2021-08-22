Украина выполнила условия для получения второго транша помощи от ЕС — Шмыгаль

Также Шмыгаль рассказал, что Украина реализовала структурные "маяки" в рамках совместной с МВФ программы stand-by,
Украина выполнила условия, необходимые для выплаты второго транша макрофинансовой помощи от Евросоюза.
Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль во время встречи с исполнительным вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом.
"Для нас важным шагом по поддержке станет выделение второго транша макрофинансовой помощи до завершения текущей программы в сентябре этого года. Украина выполнила условия для его получения", — подчеркнул Шмыгаль.
По его словам, Украина:
- повысила прозрачность и эффективность медицинских закупок,
- продолжила реформы налоговой и таможенной служб,
- возобновила конкурсную процедуру отбора на должности государственной службы,
- приняла ряд шагов по совершенствованию антикоррупционной инфраструктуры,
- продолжила реформу системы корпоративного управления государственными предприятиями,
- обеспечила улучшение функционирования рынка природного газа.
Также Шмыгаль рассказал, что Украина реализовала структурные "маяки" в рамках совместной с МВФ программы stand-by, которые необходимы для пересмотра сотрудничества.
Домбровскис в свою очередь сказал, что предоставление в 2020 году первого транша макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро стало признаком солидарности ЕС с Украиной.
"Украина приложила значительные усилия в выполнении условий программы макрофинансовой помощи ЕС для получения второго транша и, исходя из предварительного анализа, эти условия широком смысле были выполнены", — отметил он.
Кроме того, Денис Шмыгаль и Валдис Домбровскис обсудили внедрение "промышленного безвиза". Украинский премьер обратил внимание на необходимость увеличения квот разрешений для украинских перевозчиков на этот и следующий годы.
Вице-президент Еврокомиссии отметил, что за время действия соглашения о зоне свободной торговли товарооборот между ЕС и Украиной вырос почти на 50%. По его словам, Украина стала одним из определяющих торговых партнеров Евросоюза.
Ранее сообщалось, что ЕС готов предоставить Украине второй транш финпомощи, но нужно выполнить "два шага".
Напомним, в МВФ назвали причину задержки второго транша для Украины. Украинская власть должна отреагировать на "откат антикоррупционных усилий".