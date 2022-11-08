Украина за год потеряла 15% валютных резервов: в НБУ объяснили, хватит ли запасов

В октябре международные резервы Украины по предварительным данным выросли на 5,5% – до $25,24 млрд. Однако это все равно на 15% меньше, чем в прошлом.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В сентябре резервы снизились на 5,9%, учитывая продажу валюты Национальным банком на межбанковском рынке, в том числе для обеспечения оборонных нужд и платежей украинцев за рубежом.

"По сравнению с аналогичным периодом прошлого года ЗВР сократились на 15%. Впрочем, с учетом сокращения импорта их уровень остается адекватным... Увеличение ЗВР будет способствовать поддержанию текущей курсовой стабильности гривны", – отметил глава парламентского комитета по финансам, нардеп Даниил Гетманцев.

Увеличить запас валюты в стране удалось за счет международной помощи. Также Нацбанк стал продавать меньше долларов из резервов по удержанию курса гривны, сообщил Национальный банк Украины (НБУ). Нынешний объем резервов покрывает финансирование 3,7 месяца следующего экспорта при "норме" в 3 месяца.

Золотовалютные резервы используются для международных расчетов и платежей (в том числе по госдолгу) и для покрытия дефицита платежного баланса. Кроме того, они нужны для стабилизации курса гривны – чтобы в случае необходимости Нацбанк мог продать инвалюту на межбанковском рынке и таким образом компенсировать ее дефицит.

Большинство золотовалютных резервов Украины – это ценные бумаги в иностранной валюте (в основном в долларе), а также сама инвалюта и депозиты в ней.

Напомним, Нацбанк смягчил валютные ограничения, однако запретил банкам продавать валюту бизнес-клиентам под международные расчеты, если у них остаются валютные запасы.

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