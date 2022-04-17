Украина запросила у стран G7 50 миллиардов долларов, чтобы покрыть дефицит бюджета — Reuters

Переговоры по финансированию состоятся на следующей неделе в Вашингтоне.
Советник президента Олег Устенко рассказал, что Украина пригласила у стран Большой семерки финансовую поддержку в размере 50 миллиардов долларов для покрытия дефицита в бюджете.
Об этом пишет Reuters.
По его словам, в случае положительного решения, средства пойдут на покрытие дефицита государственного бюджета в течение следующих шести месяцев. "Главные расходы – это армия и все, что касается социальной сферы. Чтобы поддерживать первое и второе, нам нужна поддержка партнеров", – сказал Устенко.
Кроме того, он добавил, что параллельно задействовано еще несколько опций, среди которых выпуск еврооблигаций с нулевым купоном и перераспределение специальных прав заимствований Международного валютного фонда.
Устенко отметил, что переговоры по финансированию состоятся на следующей неделе в Вашингтоне во время встречи представителей МВФ и Всемирного банка.
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