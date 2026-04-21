Украина завершила ремонт нефтепровода "Дружба": пустит ли Зеленский российскую нефть в ЕС

Украина завершила ремонт нефтепровода «Дружба»: система готова к возобновлению транзита, сказал Зеленский

Украина завершила ремонт поврежденного участка нефтепровода «Дружба», которым некоторые страны Европы, в частности, Словакия и Венгрия, до сих пор получают российскую нефть. Это позволяет восстановить его функционирование.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский по итогам совещания с членами правительства.

«Как и было определено в коммуникации с Евросоюзом, Украина выполнила ремонтные работы на участке нефтепровода "Дружба", поврежденном российским ударом», — сказал он.

В настоящее время нефтепровод может возобновить функционирование. В то же время Зеленский подчеркнул, что никто сейчас не может гарантировать, что российские удары по инфраструктуре нефтепровода не повторятся. Тем не менее украинские специалисты обеспечили базовые условия для возобновления работы системы трубопровода и оборудования.

Напомним, будущий премьер Венгрии Петер Мадьяр призвал украинского президента Владимира Зеленского открыть нефтепровод «Дружба».

В свою очередь Словакия заявила, что будет блокировать 20-й пакет санкций против России, пока не получит гарантий повторного открытия нефтепровода «Дружба».

Заметим, что украинская сторона не уточняет, о ремонте какого участка нефтепровода идет речь. Но 27 января российские войска совершили атаку на объект инфраструктуры в городе Броды Львовской области. В Сети предполагали, что, вероятно, речь идет об инфраструктуре нефтепровода «Дружба».