Украинцам автоматически перечислили субсидию из-за нового тарифа на электроэнергию: что известно

Субсидии на неотапливаемый и отопительный период перечислены без личного обращения.

Потребителям автоматически перечислили субсидии на неотапливаемый сезон в связи с повышением тарифа на электроэнергию. Однако если имущественное положение семьи изменилось, необходимо обновить данные в органах Пенсионного фонда.

Об этом сообщила директор Департамента пенсионного обеспечения ПФУ Елена Охрименко, передает издание "24 Канал".

Так же будет и с субсидиями на отопительный период, стартующий 15 октября. Субсидии будут перечислены без личного обращения заявителя.

На размер субсидий повлиял рост тарифа на электроэнергию.

"Если возьмем оплату за электроэнергию, то к 1 июня киловатт стоил 2,64 гривны. А уже начиная с 1 июня, стоимость изменилась до 4,33 гривны за киловатт. В среднем человеку, получающему субсидию, на одного домохозяина предоставляется 70 киловатт электроэнергии Если есть другие члены семьи, то на каждого члена семьи предоставляется 30 дополнительных киловатт", — объяснила она.

Кому нужно обновить данные в Пенсионном фонде:

тем, кто арендует жилье

домохозяйствам с внутренне перемещенными лицами

тем, кто претендует на субсидии на сжиженный газ или печное топливо

В случае изменения состава домохозяйства (например, выезд части семьи за границу) следует подать заявление и документы в Пенсионный фонд.

Напомним, в Министерстве социальной политики инициируют изменения в порядке назначения жилищных субсидий. Изменения коснутся и тех граждан, у которых есть долги за коммунальные услуги.

Вопрос, который всех волнует! Минималка выросла - а что с субсидиями и социальными выплатами?

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